Что приготовил последний день июля: скорее читайте свой гороскоп!
В этот день крайне не рекомендуется пользоваться готовыми решениями. Беритесь за разработку индивидуальной стратегии, только так вы добьетесь цели, пишет Segodnya.
Овен (21 марта – 20 апреля)
В последнее время вы слишком впечатлительны и ранимы. Самым правильным выходом было бы взять отпуск хотя бы на пару дней и восстановить силы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Подходящий день для принятия важных решений. Не сомневайтесь в своем выборе, тогда все, что вы задумали, осуществится в ближайшее время.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
С каждым днем ваша работа требует все больше времени и сил, с этим нужно что-то делать, например изменить подход к ее выполнению.
Рак (22 июня – 22 июля)
Перед тем как взяться за новое дело, реально оцените свои силы, и если вы почувствуете, что полны решимости, смело двигайтесь вперед.
Лев (23 июля – 21 августа)
Доверяйте своей интуиции, но не отказывайтесь и от других источников информации. Чем больше вы узнаете, тем меньше вероятность допустить ошибку.
Дева (24 августа – 22 сентября)
Есть смысл посвятить нынешний день не рутинной работе, а решению довольно важных насущных задач. Остальные дела вполне могут подождать.
Весы (24 сентября – 23 октября)
В этот день крайне не рекомендуется пользоваться готовыми решениями. Беритесь за разработку индивидуальной стратегии, только так вы добьетесь цели.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Не забывайте о том, что у вас есть право на отдых. Если вы давно не собирались в отпуск, то сейчас самое время решить когда, куда и с кем вы отправитесь.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Шеф пристально наблюдает за каждым вашим действием. Поэтому необходимо сохранять спокойствие, дабы избежать ошибок и проявить себя.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Сегодня вы будете активны, как никогда. С энергией, которая бьет через край, вы легко найдете область, нуждающуюся в вашем внимании.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Выполните на работе ровно столько, сколько сделать вам жизненно необходимо. Сейчас очень важно аккумулировать силы и жизненную энергию.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Не пытайтесь выяснять отношения с начальником, будьте в стороне от споров и конфликтов. Займитесь лучше выполнением своих обязанностей.