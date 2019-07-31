Что приготовил последний день июля: скорее читайте свой гороскоп!

Овен (21 марта – 20 апреля)

В последнее время вы слишком впечатлительны и ранимы. Самым правильным выходом было бы взять отпуск хотя бы на пару дней и восстановить силы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Подходящий день для принятия важных решений. Не сомневайтесь в своем выборе, тогда все, что вы задумали, осуществится в ближайшее время.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

С каждым днем ваша работа требует все больше времени и сил, с этим нужно что-то делать, например изменить подход к ее выполнению.

Рак (22 июня – 22 июля)

Перед тем как взяться за новое дело, реально оцените свои силы, и если вы почувствуете, что полны решимости, смело двигайтесь вперед.

Лев (23 июля – 21 августа)

Доверяйте своей интуиции, но не отказывайтесь и от других источников информации. Чем больше вы узнаете, тем меньше вероятность допустить ошибку.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Есть смысл посвятить нынешний день не рутинной работе, а решению довольно важных насущных задач. Остальные дела вполне могут подождать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В этот день крайне не рекомендуется пользоваться готовыми решениями. Беритесь за разработку индивидуальной стратегии, только так вы добьетесь цели.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Не забывайте о том, что у вас есть право на отдых. Если вы давно не собирались в отпуск, то сейчас самое время решить когда, куда и с кем вы отправитесь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Шеф пристально наблюдает за каждым вашим действием. Поэтому необходимо сохранять спокойствие, дабы избежать ошибок и проявить себя.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня вы будете активны, как никогда. С энергией, которая бьет через край, вы легко найдете область, нуждающуюся в вашем внимании.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Выполните на работе ровно столько, сколько сделать вам жизненно необходимо. Сейчас очень важно аккумулировать силы и жизненную энергию.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)