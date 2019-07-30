Гороскоп Павла Глобы на август 2019 года для всех знаков Зодиака

Дева

Меркурий и Марс могут привести к событиям, которые проверят Дев на силу духа. Период с 18 по 31 августа — важное время, благоприятное для восстановления сил, для новых планов и свершений. Очень полезно в начале августа составить список важных дел и планов на ближайшие недели, а потом (с переходом Марса в Деву 18 августа) рассмотреть спланированное критическим взглядом и оставить в списке то, что явно по силам. Удача сейчас — случай редкий, поэтому поэтапное и строгое следование к целям принесет больше пользы. Месяц довольно благоприятен для саморазвития, работы с подсознанием, избавления от негативных программ.

Весы

Талисманы стихии Воздуха помогут Весам твердо устоять на ногах под воздействием отрицательно настроенного Солнца во Льве. Сомнения, тревожность и страхи, которые породит светило, могут серьезно ослабить энергетику представителей данного созвездия. По словам астролога, Весам будет трудно противостоять негативу. Но даже если они сделают это, то вряд ли возьмутся за срочные дела. Солнечная активность склоняет к пассивности. Впрочем, такая тактика не повредит, а поможет обновить энергетику и отдохнуть. К концу августа спорные ситуации станут однозначными, а трудные задачи обретут легкое решение.

Скорпион

В этом месяце астрологическая ситуация может столкнуть Скорпионов с внутренними и внешними конфликтами, и им предстоит решать, что сделать и как поступить. Найти верное решение поможет взгляд со стороны: ситуацию следует рассмотреть под разными углами, чтобы найти оптимальный выход из кризиса, созданного ретроградным Нептуном. Астролог предупреждает: сделав выбор, Скорпионам придется забыть о других вариантах, так как принятые решения будут необратимыми.

Стрелец

Особенно благоприятным в августе станет влияние Солнца, Марса и Юпитера. С 1 по 21 августа Стрельцам рекомендуется делать ставку на поддержку планет-покровителей, не забывая и о собственных усилиях. В остальное время достаточно высок риск стать жертвой энергетического вампира. Повышена вероятность конфликтов, особенно с близкими. Более того, активные попытки решить конфликты принесут скорее противоположный эффект. Самое мудрое решение — смириться с тем, что конец августа окажется проблемным периодом, и игнорировать споры и ссоры. В целом Стрельцам правильнее всего плыть по течению, не пытаясь переломить ход событий.

Козерог

Марс и Меркурий сулят Козерогам хорошие возможности в финансовой сфере. Астролог советует держать ее под пристальным вниманием, особенно с 1 по 18 и с 29 по 31 августа. Усилия окупятся сторицей, главное — не сворачивать с выбранного пути. Есть риск переоценить свои силы, поэтому, чтобы амбиции соответствовали действительности, рекомендуется развивать свои лучшие качества. А вот к спокойному взаимодействию с близкими Козероги будут подготовлены плохо: слишком много агрессии и жажды к борьбе. Поэтому важно контролировать эмоции, практиковать медитации и не позволять себе заводиться на пустом месте.

Водолей

Негативное влияние Солнца породит страхи, неуверенность, растерянность, сомнения. Но Водолеям важно понимать, что это реакция не на внешние трансформации, а на внутренние перемены. Под эгидой Солнца такие метаморфозы совершенно естественно могут напугать и заставить почувствовать, что земля уходит из-под ног. Астролог советует быть осторожнее и внимательнее к собственным желаниям. Бережное отношение к себе поможет внутреннему «Я» окрепнуть, а вот бросания из крайности в крайность только усугубят ситуацию и усилят беспокойство.

Рыбы