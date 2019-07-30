Вт, 30.07.2019
Александр Ревва в Юрмале: «Эстонские девушки – одни из самых красивых в мире!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Леди Гагу застали за поцелуями с новым бойфрендом (ФОТО)

Леди Гагу застали за поцелуями с новым бойфрендом (ФОТО)

Леди Гага.

ФОТО: JB LACROIX / AFP

Наконец стало ясно, почему Леди Гага так и не отреагировала на подозрительную активность россиян в своем Instagram: ей совсем не до этого, пишет Супер.

Спустя полгода после расставания с женихом Кристианом Карино Гагу заметили на свидании со звукооператором Дэниелом Хортоном.

Пара целовалась в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, не обращая внимания на любопытные взгляды. По данным People, 37-летний Дэн работает на Гагу с прошлого ноября, а также ведет собственный бизнес.

Ранее Хортон работал с Джастином Тимберлейком, Бруно Марсом и другими видными артистами и был женат на актрисе Отэмн Гуззарди.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ