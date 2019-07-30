Леди Гагу застали за поцелуями с новым бойфрендом (ФОТО)

Наконец стало ясно, почему Леди Гага так и не отреагировала на подозрительную активность россиян в своем Instagram: ей совсем не до этого, пишет Супер.
Спустя полгода после расставания с женихом Кристианом Карино Гагу заметили на свидании со звукооператором Дэниелом Хортоном.
Пара целовалась в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, не обращая внимания на любопытные взгляды. По данным People, 37-летний Дэн работает на Гагу с прошлого ноября, а также ведет собственный бизнес.
Ранее Хортон работал с Джастином Тимберлейком, Бруно Марсом и другими видными артистами и был женат на актрисе Отэмн Гуззарди.
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