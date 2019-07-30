Вт, 30.07.2019
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  • Нескромные фото 18-летней дочери Веры Брежневой произвели фурор

Нескромные фото 18-летней дочери Веры Брежневой произвели фурор

Соня Киперман

ФОТО: Instagram

Певица и актриса 37-летняя Вера Брежнева поделилась откровенными фотографиями дочери Cони, разместив их в Instagram. Восемнадцатилетняя Соня Киперман выросла настоящей красавицей, очень похожей на свою маму, пишет Topnews.

Известно, что Соня живет и учится в США. В этом году она окончила Ojai Valley School под Лос-Анджелесом, после чего поступила в престижный университет в Калифорнии. Вера Брежнева присутствовала на выпускном дочери и даже всплакнула от счастья, когда дочери вручили аттестат.

На опубликованных фото Соня лежит на постели в халате, плечи и грудь девушки обнажены. У девушки - яркий макияж, в ушах - крупные серьги, что немного добавляет ей возраста.

«Это моя дочь», — восхитилась наследницей певица. В комментариях к фото пользователи принялись спорить, кто из них красивее: юная Соня или же ее мама. К единому мнению фолловеры, к слову, так и не пришли.

Напомним, что у девушки прекрасные отношения не только с мамой, но и с отчимом. Украинского предпринимателя Михаила Кипермана она считает своим отцом, а не бизнесмена Виталия Войченко, от которого Вера Брежнева родила Соню. Она, несмотря на развод родителей, старается как можно чаще видеться и названным отцом.

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