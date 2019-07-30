Анна Седокова возмутила подписчиков очередным откровенным фото

Анна Седокова отправляется на отдых. Певица давно не была в отпуске и не скрывает радости от того, что сможет расслабиться. На снимке, который появился в Instagram, артистка плавает в бассейне на надувном фламинго.

"Вхожу в этот август like… Следующие 10 дней у меня нет концертов (но это не точно) и через час самолет унесет меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. И никуда не лететь (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила звезда подписчикам.

Певица на снимке предстала в мини-бикини фиолетового цвета. Такой наряд вкупе с весьма откровенной позой возмутил фанатов. Анне Седоковой посоветовали прикрыть пятую точку.

"Аня, Вы всегда попу выставляете свою. Может, и другие хорошие фотки есть у Вас? Везде попа, попа, попа", – прокомментировал фотографию подписчик.