«На себя не похожа»: изменившуюся Нюшу перестали узнавать

В настоящее время артистка находится в Баку на музыкальном фестивале "Жара". Нюша радует поклонников снимками с мероприятия. Она опубликовала фото, которое вызвало у ее фолловеров бурю эмоций.

В кадре певица позирует в эротичной позе, сидя на краю кровати. Короткое серебристое платье с блестками выгодно подчеркивает ее длинные ноги. Нюша подобрала к образу босоножки в тон на высокой шпильке.

Помимо массы комплиментов многие пользователи соцсети отметили, что Нюша стала непохожей на себя. Дело в том, что певица использовала обильный вечерний макияж, который сделал ее практически неузнаваемой. Один из фолловеров задал артистке вопрос: почему у нее на лице всегда так много "штукатурки"?