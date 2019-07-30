Фото: Наташа Королева сделала пикантный снимок во время купания

46-летняя исполнительница Наташа Королева разместила откровенное фото на своей странице в Instagram.
Артистка снялась обнаженной в ванне, прикрыв пикантные места руками. Исполнительнице «Подсолнухов» удалось взбудоражить своих поклонников и вызвать шквал комментариев.
«Аж ногти горят», «Ты ж наша куколка», «Огонь», «Красавица», - писали под фото комментаторы.
Но были и такие, кто посчитал, что подобные фото не должны быть на странице Королевой, и она опустилась до «уровня Волочковой».
Снимок был сделан в Баку, в номере Наташи, во время фестиваля «Жара».