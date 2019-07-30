Вт, 30.07.2019
Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: Наташа Королева сделала пикантный снимок во время купания

Фото: Наташа Королева сделала пикантный снимок во время купания

Наташа Королева

ФОТО: vk.com/club5403456

46-летняя исполнительница Наташа Королева разместила откровенное фото на своей странице в Instagram. 

Артистка снялась обнаженной в ванне, прикрыв пикантные места руками. Исполнительнице «Подсолнухов» удалось взбудоражить своих поклонников и вызвать шквал комментариев. 

«Аж ногти горят», «Ты ж наша куколка», «Огонь», «Красавица», - писали под фото комментаторы. 

Но были и такие, кто посчитал, что подобные фото не должны быть на странице Королевой, и она опустилась до «уровня Волочковой».

Снимок был сделан в Баку, в номере Наташи, во время фестиваля «Жара». 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ