Пн, 29.07.2019
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  • 52-летняя Рената Литвинова поразила поклонников стройной фигурой

52-летняя Рената Литвинова поразила поклонников стройной фигурой

Рената Литвинова.

ФОТО: Instagram

52-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова поразила поклонников своей стройной фигурой. Знаменитость на днях опубликовала два черно-белых снимка, на которых она позирует в эффектном платье, пишут Аргументы.

Рената запечатлена гуляющей по Парижу в черном длинном наряде в белый горох. Платье с длинными рукавами подчеркивает очень хрупкую и стройную фигуру Литвиновой. Многие обратили внимание на тонкую талию женщины.

Многие поинтересовались, как актрисе и матери взрослой дочери удается поддерживать такую прекрасную форму. Рената Литвинова не делится своим секретом, однако раньше в одном из интервью она признавалась, что старается не есть мучное, потому что оно "жирнит".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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