52-летняя Рената Литвинова поразила поклонников стройной фигурой

Рената запечатлена гуляющей по Парижу в черном длинном наряде в белый горох. Платье с длинными рукавами подчеркивает очень хрупкую и стройную фигуру Литвиновой. Многие обратили внимание на тонкую талию женщины.

Многие поинтересовались, как актрисе и матери взрослой дочери удается поддерживать такую прекрасную форму. Рената Литвинова не делится своим секретом, однако раньше в одном из интервью она признавалась, что старается не есть мучное, потому что оно "жирнит".