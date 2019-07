Лучше в Европу! Звезда «Уральских пельменей» пришла в ужас от Сочи в июле

View this post on Instagram

Всем привет 👋🏻 Я помчалась на треню ,в нашем отеле классный тренажёрный зал. Все кто мне пишет - «Опять отдыхает» , напоминаю ,что я на гастролях с @ural_pelmeny , и каждый вечер у нас концерты. А днём есть свободное время заняться собой ,поваляться на солнышке или сходить в тренажерку. Сейчас конечно очень много народу в Сочи , а цены я вам скажу совсем не маленькие . Например цена за сутки в нашем отеле ,сопоставима с ценами в отелях на Лазурном берегу 😱 Перелёт из Москвы в Сочи = перелету Москва - Испания (хотя лететь до Барселоны в 2 раза дольше ). Для меня главное на отдыхе - это море ,а здесь оно не очень чистое , к сожалению ( Поэтому вряд ли я выберу это направление для отдыха своей семьи ,ну если только на выходные ... Хотя зимой катались (на лыжах) на Роза-Хутор , и не перестаём повторять всем друзьям ,что там лучше чем во Франции . Горы прекрасные , подъемники -новые ,сервис -прекрасный ,отели - супер ! Здесь я однозначно делаю выбор в пользу Сочи 😍 А вот по поводу пляжного отдыха -не знаю ... Стоит ли этот курорт своих денег ,вот в чем вопрос ?! #всемдобра❤️ #всемхорошегодня💋