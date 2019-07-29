Лучше в Европу! Звезда «Уральских пельменей» пришла в ужас от Сочи в июле

Как пояснила артистка, цена за сутки номера в отеле Radisson Collection Paradise Resort and Spa, где остановилась артистка, сопоставима «с ценами в отелях на Лазурном берегу». При этом цена перелет также равно перелету, например, в Барселону, хотя лететь в два раза меньше. В добавок портит курортное настроение еще и грязное море. Поэтому в будущем выбирая направления для отдыха, она предпочтет европейское направление.