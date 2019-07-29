«Деревенщина»: танцы Ольги Бузовой ужаснули поклонников

«Сегодня был вечер танцев под любимых артистов. Уже много лет дружим с Серёжей Жуковым. Как всегда, поднял весь зал. Под его хиты невозможно не танцевать. А мы, счастливые и уставшие, едем спать. Завтра концерт и съемки. Но об этом я буду думать завтра. А сейчас я хочу сказать: спасибо, Баку!»,