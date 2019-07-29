«Деревенщина»: танцы Ольги Бузовой ужаснули поклонников
Экс-участница "Дома-2", певица и телеведущая Ольга Бузова на своей странице в Instagram поделилась видео с вечеринки в Баку, устроенной после фестиваля "Жара". 33-летняя звезда не смогла сдержать эмоций во время выступления группы «Руки вверх». Запись с "зажигательным танцем" она и выложила в соцсети. Однако пользователи отреагировали на пластику звезды не лучшим образом, пишет Topnews.
На видео Бузова пляшет под суперхит 90-х «Крошка моя».
«Сегодня был вечер танцев под любимых артистов. Уже много лет дружим с Серёжей Жуковым. Как всегда, поднял весь зал. Под его хиты невозможно не танцевать. А мы, счастливые и уставшие, едем спать. Завтра концерт и съемки. Но об этом я буду думать завтра. А сейчас я хочу сказать: спасибо, Баку!»,
— подписала пост она.
«Платье из клеенки, прыгает старушка», «Агония», «Руками вечно машет, как деревенщина», «Она теперь везде, где музыку слышит, начинает махать руками, как дурная. Человеку четвертый десяток», "Бедная несчастная брошенная женщина, как тебя выворачивает", «А ты нормально можешь отдыхать, а не на камеру?» — язвили фоловеры.
Но у звезды нашлись и те, кто встал на ее защиту.
«Как же приятно смотреть на искренние, счастливые глаза Оли», "Зажигалка ты, Оля!", «Живая такая, настоящая! Очень приятно смотреть на тебя», — писали они, обойдя тему красоты движений танцующей певицы.