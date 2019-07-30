Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз: гороскоп на 30 июля

Овен

День связан с трудностями в деловых отношениях, обострением разногласий с деловыми партнерами. Овны должны быть очень терпеливы, ведь именно от них зависит, удастся ли избежать конфликтов и сохранить сложившиеся профессиональные союзы. Нежелательны далекие поездки, командировки.

В остальном же день благоприятен. Финансовая ситуация улучшится, появится возможность приобрести вещи, о которых вы давно мечтали. Семейные отношения налаживаются, в немалой степени этому способствует совместное решение общих проблем. Влюбленные получат удовольствие от встречи, а вот новые знакомства сегодня маловероятны.

Телец

День связан с появлением важной информации, которой Тельцам следует немедленно воспользоваться. Получив ответы на интересующие вас вопросы, не пребывайте в растерянности и недоумении, а продолжайте движение к поставленной цели. Наступил подходящий момент для того, чтобы внести ясность в отношения с деловыми партнерами, обсудить планы на будущее и условия сотрудничества. На этот день также можно назначить встречу с потенциальным работодателем, но являться на нее следует во всем блеске – сегодня Тельцов встречают по одежке.

Можно заниматься решением простых бытовых проблем, вместе с близкими принимать решения о будущих покупках и капиталовложениях. Романтические отношения становятся более серьезными, многие представители знака задумаются о создании семьи или начале совместной жизни с любимым человеком.

Близнецы

День связан с серьезными проблемами в общении, утратой взаимопонимания с окружающими. Увы, сегодня вам будет трудно найти общий язык не только с коллегами и деловыми партнерами, но и с любимым человеком. Вообще, с точки зрения романтических отношений день весьма неблагоприятен. Вам придется не только идти на уступки и компромиссы, но и принимать непростые решения, брать на себя ответственность за ошибки своей «половинки».

В этой непростой ситуации чрезвычайно важной будет помощь друзей, родственников и единомышленников – только благодаря их поддержке вы сможете выйти победителем из создавшегося положения. Не последнюю роль играет и ваш природный оптимизм, который не покинет вас даже в трудную минуту.

Рак

Придется вносить изменения в планы, касающиеся работы, закончить вовремя намеченные дела помешают мелкие недоразумения. В напряженной обстановке поистине бесценной будет поддержка коллег и руководства, на которую вы сегодня имеете все основания рассчитывать. Благоприятна финансовая картина, не придется жалеть о расходах и покупках.

День принесет не только рост жизненного потенциала, но и стабилизацию эмоционального фона. Улучшится настроение, появится возможность разрешить многие внутренние противоречия. Юные представители знака без труда достигнут взаимопонимания с представителями старшего поколения, а влюбленные смогут найти ответы на наиболее важные вопросы.

Лев