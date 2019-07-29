«Выглядит на 20 лет»: Лера Кудрявцева сразила Instagram пляжным снимком

С распущенными волосами, в мини-юбке и облегающей майке Лера выглядит как 20-летняя студентка на каникулах, о чем ей не преминули сообщить поклонники в Instagram. Подписчики забросали Кудрявцеву комплиментами, отметив, что она в свои 48 лет даст фору многим молодым звездам.