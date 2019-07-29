Пн, 29.07.2019
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  • «Выглядит на 20 лет»: Лера Кудрявцева сразила Instagram пляжным снимком

«Выглядит на 20 лет»: Лера Кудрявцева сразила Instagram пляжным снимком

Лера Кудрявцева

ФОТО: Instagram

Лера Кудрявцева поделилась в соцсетях снимком своего выходного дня: телеведущая сфотографировалась на скамейке у бассейна, подставив солнцу свои длинные стройные ножки. 

С распущенными волосами, в мини-юбке и облегающей майке Лера выглядит как 20-летняя студентка на каникулах, о чем ей не преминули сообщить поклонники в Instagram. Подписчики забросали Кудрявцеву комплиментами, отметив, что она в свои 48 лет даст фору многим молодым звездам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Молодостью и красотой Леры восхищаются не только фолловеры, но и ее коллеги по шоу-бизнесу. Подруга телеведущей певица Полина Гагаринап оделилась в Instagram совместным снимком с Лерой и поразилась тому, как хорошо выглядит ее приятельница. 

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