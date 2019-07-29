Пн, 29.07.2019
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Видео: лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Россию

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн.

ФОТО: Соцсети

Фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолёта. Видео, на котором он занял место пилота, музыкант опубликовал в "Инстаграме", пишет Лайф.

Свой пост вокалист сопроводил хештегом #Moscow.

Сегодня группа Rammstein выступит на стадионе "Лужники" в Москве, а 2 августа состоится концерт коллектива на стадионе "Газпром арена" в Санкт-Петербурге.

Нового альбома фанаты Rammstein ждали десять лет, его официальная премьера состоялась 17 мая. Сейчас проходит европейский тур коллектива в поддержку пластинки.

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