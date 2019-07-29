Лиза и ее старший брат: Максим Галкин показал одно из своих самых любимых фото

В личном Инстаграм-профиле звезды шоу-бизнеса появилось новое фото. Максим Галкин опубликовал снимок с семейного дня рождения. В кадре запечатлены двое детей: Лиза Галкина, которая мило тянется с поцелуем к щеке более взрослого мальчика.

Как стало понятно из описания к посту, это ее двоюродный брат Гриша, то есть племянник Максима Галкина. Фото получилось очень ярким и атмосферным. Светлые и слегка вьющиеся волосы Лизы в свете солнца получились как ореол ангела, а белая воздушная одежда добавила еще большего света и нежности образу девочки.

Максим Галкин признался, что теперь это его любимое фото с дня рождения племянника. С ним согласились и многочисленные поклонники и подписчики юмориста в Инстаграм. За несколько часов публикация набрала более 179 тысяч лайков и сотни комментариев.