Лиза и ее старший брат: Максим Галкин показал одно из своих самых любимых фото

Максим Галкин продолжает хвастаться своими прекрасными наследниками в социальных сетях. Шоумен регулярно публикует фотографии и видео с участием Лизы и Гарри Галкина. Однако, на этот раз супруг Аллы Пугачевой показал, что у него еще есть и любимые племянники. С кем из близких родственников дружит Лиза Галкина, пишет Joinfo.ua.
В личном Инстаграм-профиле звезды шоу-бизнеса появилось новое фото. Максим Галкин опубликовал снимок с семейного дня рождения. В кадре запечатлены двое детей: Лиза Галкина, которая мило тянется с поцелуем к щеке более взрослого мальчика.
Как стало понятно из описания к посту, это ее двоюродный брат Гриша, то есть племянник Максима Галкина. Фото получилось очень ярким и атмосферным. Светлые и слегка вьющиеся волосы Лизы в свете солнца получились как ореол ангела, а белая воздушная одежда добавила еще большего света и нежности образу девочки.
Максим Галкин признался, что теперь это его любимое фото с дня рождения племянника. С ним согласились и многочисленные поклонники и подписчики юмориста в Инстаграм. За несколько часов публикация набрала более 179 тысяч лайков и сотни комментариев.
«Лиза - солнечный одуванчик», «Воздушная девочка...», «какая же она ..... ух растёт девчонка!», «Фото счастья», «Так мило , так искренно», «Красавчики!», «Красавица растет», «Ребёнок – солнышко», «Замечательная фотография. Свет и любовь в ней», «Какая солнечная милота!», «Мимишность зашкаливает! Ангелочек» (Орфография и пунктуация автора сохранены. – примечание редакции), - пишут читатели блога знаменитости.