Эмили Ратаковски хотела помочь другу с рекламой, но не рассчитала с откровенным бикини

Известная 27-летняя модель далека от звёздной болезни и часто выкладывает фото с подружками. Друзьям помочь она тоже всегда рада — хоть советом, хоть натурой, как и вышло в этот раз, пишет Лайф.
Друг Эмили Ратаковски запустил свою кампанию по производству вина в банках и попросил девушку посодействовать. Эмили сразу же согласилась и совместила приятное с полезным — снялась в рекламе вина в купальнике из собственной коллекции. Это фото она опубликовала на своей странице в "Инстаграме", оставив ссылку на друга.
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Но мало кто заметил какие-либо отсылки на алкоголь, ведь Эмили по привычке решила сняться в купальнике, открывающем всё, что только можно. Пользователи соцсети однозначно оценили приятный глазу вид девушки, поддержав её желание помогать ближним своими комментариями.
"Никогда не будет никого красивее тебя",
"Ты сама суть понятия "летняя горячая девушка"",
- написали подписчики.