Эмили Ратаковски хотела помочь другу с рекламой, но не рассчитала с откровенным бикини

Друг Эмили Ратаковски запустил свою кампанию по производству вина в банках и попросил девушку посодействовать. Эмили сразу же согласилась и совместила приятное с полезным — снялась в рекламе вина в купальнике из собственной коллекции. Это фото она опубликовала на своей странице в "Инстаграме", оставив ссылку на друга.