Соседям принца Гарри и Меган Маркл выдали инструкцию по общению с ними

На этой неделе всем соседям Сассекских выдали свод правил, в которых прописано, как они должны себя вести при встрече с герцогом и герцогиней.

В документе было прописано, что соседям запрещается подходить, желать доброго утра, заводить разговоры первыми и отправлять любые письма через почтовый ящик. Помимо этого, нельзя гладить собак королевской семьи и предлагать их выгулять. В инструкции также не забыли прописать, что нельзя просить показать их первенца Арчи и, более того, предлагать за ним присмотреть.