Соседям принца Гарри и Меган Маркл выдали инструкцию по общению с ними

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом вблизи Виндзорского замка в марте этого года. Причиной этому послужило рождение первенца и напряжённые, по слухам, отношения с другими членами королевской семьи. Но проблемное общение, по-видимому, их преследуют и после переезда, пишет Супер.
На этой неделе всем соседям Сассекских выдали свод правил, в которых прописано, как они должны себя вести при встрече с герцогом и герцогиней.
В документе было прописано, что соседям запрещается подходить, желать доброго утра, заводить разговоры первыми и отправлять любые письма через почтовый ящик. Помимо этого, нельзя гладить собак королевской семьи и предлагать их выгулять. В инструкции также не забыли прописать, что нельзя просить показать их первенца Арчи и, более того, предлагать за ним присмотреть.
Соседи Виндзорского замка при получении этого свода правил были обескуражены и обратились к представителю Букингемского дворца. На их недовольство ответили тем, что все эти правила нужны только для того, чтобы помочь жителям Фрогмор-хауса правильно вести себя при встрече с принцем Гарри и Меган Маркл.