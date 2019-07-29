Стали известны шокирующие подробности убийства найденной в чемодане московской блогерши

Журналисты «Московского комсомольца» выяснили ужасающий подробности убийства модели и блогерши Екатерины Караглановой, тело которой в одних кружевных подвязках было найдено в чемодане на западе Москвы, передает TopNews.

Пропажей девушки первым обеспокоился ее отец, так как в течении нескольких дней она не выходила на связь. В результате он решил приехать на ее московскую квартиру, и владелец съемного жилья по его просьбе открыл входную дверь.

Находка стала шокирующей. В прохожей стоял чемодан, из которого торчали голые ноги убитой девушки. При этом на шее и груди девушки виднелись две колото-резаные раны, а из одежды на ней были только кружевные подвязки. Как установили прибывшие на место правоохранители, убийство произошло в пятницу. Именно в этот чемодан девушка должна была собрать вещи перед заграничной поездкой.

В убийстве 24-летней студентки медицинского вуза подозревают ее бойфренда, который уже выехал за пределы России. О чем свидетельствую камеры видеонаблюдения, где и произошло убийство. О нем известно, что это преуспевающий коммерсант. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело.

Как пишет издание, свою съемную квартиру в Москве блогерша использовала как место для свиданий с ухажерами. И это несмотря то наличие постоянного молодого человека, который полностью ее обеспечивал.

Отмечается, что Екатерина завела себе любовника значительно старше по возрасту, сообщив ему, что закончила отношения с предыдущим возлюбленным. Пара 28 июля собиралась на отдых в Нидерланды, где девушка планировала отпраздновать свой день рождения — 30 июля ей должно было исполниться 25 лет.

«Обманутый мужчина узнал о планах своей благоверной и, по всей вероятности, впал в ярость», – говорится в статье.