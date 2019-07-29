«Неприлично счастливые»: Кудрявцева показала семейную идиллию с молодым мужем

В личном Instagram теледива показала снимок, на котором запечатлена в объятиях мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Взгляды супругов на фотографии выражают любовь и нежность.

Семейная идиллия 48-летней Леры Кудрявевой вызвала у поклонников массу положительных эмоций. Подписчики засыпали чету комплиментами.

"Очень рада за Вас Лера! Любовь есть в этом мире)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лер, вы прям лучшая, самая крутая из шоу-биза, восхищаюсь вами", "Классная парочка", "Любовь и нежность, в гармонии друг с другом! И еще, красота.А все это вместе называется-Счастьем!", "Молодцы ребята, яркие, настоящие... потрясающие...", "Неприлично счастливые, так держать", – писали интернет-обыватели.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе с 2013 года. Этой любви не помешала даже существенная разница в возрасте – хоккеист на 16 лет младше телеведущей. Поклонники пары уверены, что именно благодаря молодому мужу Лера так хорошо выглядит. Мол, у нее есть стимул всегда быть подтянутой и ухоженной.