«Неприлично счастливые»: Кудрявцева показала семейную идиллию с молодым мужем

Телеведущая счастлива в браке – именно это демонстрируют соцсети Леры Кудрявцевой. Звезда опубликовала в микроблоге фото, которое вызвало у обывателей восторг, пишут Дни.ру.
В личном Instagram теледива показала снимок, на котором запечатлена в объятиях мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Взгляды супругов на фотографии выражают любовь и нежность.
Семейная идиллия 48-летней Леры Кудрявевой вызвала у поклонников массу положительных эмоций. Подписчики засыпали чету комплиментами.
"Очень рада за Вас Лера! Любовь есть в этом мире)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лер, вы прям лучшая, самая крутая из шоу-биза, восхищаюсь вами", "Классная парочка", "Любовь и нежность, в гармонии друг с другом! И еще, красота.А все это вместе называется-Счастьем!", "Молодцы ребята, яркие, настоящие... потрясающие...", "Неприлично счастливые, так держать", – писали интернет-обыватели.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе с 2013 года. Этой любви не помешала даже существенная разница в возрасте – хоккеист на 16 лет младше телеведущей. Поклонники пары уверены, что именно благодаря молодому мужу Лера так хорошо выглядит. Мол, у нее есть стимул всегда быть подтянутой и ухоженной.
Напомним, в августе 2018 года Лера Кудрявцева подарила мужу дочь Марию. Для хоккеиста – это первый ребенок, в то время как у теледивы есть старший сын Жан. Наследнику знаменитости уже 29 лет. Сына Кудрявцева родила от первого мужа – музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка.