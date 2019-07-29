Ср, 31.07.2019
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Трудно поверить! У солнышка из «Телепузиков» появился свой ребенок?
Люди ощутили себя старыми...

Teletupsude päikesebeebid

ФОТО: twitter

Фотография актрисы Джесс Смит, сыгравшей солнышко в «Телепузиках», расходится по соцсетям и заставляет всех почувствовать себя стариками. 

Дело в том, что у девушки на руках уже своя малышка — во всяком случае, так решили пользователи Сети. Создателям сериала пришлось вмешаться и объяснить, что происходит на самом деле.

Телезрители по всему миру убедились, что большинству из них уже пора на покой. Ведь они увидели, как теперь выглядит солнышко из детского сериала «Телепузики», и это уже вовсе не милый младенец, а молодая женщина с ребенком на руках.

Пост в Twitter стал вирусным: им поделились больше 200 тысяч человек. Вот только вскоре выяснилось: что автор твита кое-что перепутал. Девушка на фотографии — действительно 20-летняя Джесс Смит, младенцем снявшаяся для заставки популярного детского сериала. Но у нее на руках вовсе не ее дочь, а девочка по имени Берри, которая играет солнышко в новых сериях «Телепузиков», которые выходят с 2015 года.

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