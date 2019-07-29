Трудно поверить! У солнышка из «Телепузиков» появился свой ребенок?

Дело в том, что у девушки на руках уже своя малышка — во всяком случае, так решили пользователи Сети. Создателям сериала пришлось вмешаться и объяснить, что происходит на самом деле.

Телезрители по всему миру убедились, что большинству из них уже пора на покой. Ведь они увидели, как теперь выглядит солнышко из детского сериала «Телепузики», и это уже вовсе не милый младенец, а молодая женщина с ребенком на руках.