Пн, 29.07.2019
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  • «Иногда хочется постарше»: Пугачева в Юрмале разозлила Галкина дерзким заявлением

«Иногда хочется постарше»: Пугачева в Юрмале разозлила Галкина дерзким заявлением

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Латвийская певица Лайма Вайкуле вместе со своей подругой Аллой Пугачевой сняли очередное видео из серии комедийных роликов «Дамы с дюн». На видео артистки восторженно рассказали о том, как они на дискотеке имели успех у молодых. 

Беседу двух дам снял супруг Примадонны Максим Галкин.

«Какой успех был у молодежи!» – воскликнула Алла.

Она также отметила, что поклонник был «совсем сопляк – всего 55 лет». Подруги смеясь подчеркнули, что надо идти на другую дискотеку, где стоит продолжить знакомиться.

В свою очередь, Пугачева пояснила, что когда все время перед глазами молодые, то «хочется и кого-то постарше». Супруге тут же возразил Максим Галкин, который в этот момент был за кадром. 

«Я вам дам постарше!» – воскликнул он.

В ответ дамы засмеялись, сказав, что сейчас «ломанутся на другую дискотеку».

Короткое видео из цикла юмористических зарисовок «Дамы с дюн» было снято в Юрмале. Скорее всего в одном из любимейших ресторанов Вайкуле - «36 линия». О нем артистка также рассказывала в недавнем интервью журналистке Ирине Шихман.

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