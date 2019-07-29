«Иногда хочется постарше»: Пугачева в Юрмале разозлила Галкина дерзким заявлением

Беседу двух дам снял супруг Примадонны Максим Галкин.

«Какой успех был у молодежи!» – воскликнула Алла.

Она также отметила, что поклонник был «совсем сопляк – всего 55 лет». Подруги смеясь подчеркнули, что надо идти на другую дискотеку, где стоит продолжить знакомиться.

В свою очередь, Пугачева пояснила, что когда все время перед глазами молодые, то «хочется и кого-то постарше». Супруге тут же возразил Максим Галкин, который в этот момент был за кадром.

«Я вам дам постарше!» – воскликнул он.

В ответ дамы засмеялись, сказав, что сейчас «ломанутся на другую дискотеку».