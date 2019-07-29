Что приготовил последний понедельник июля: скорее читайте гороскоп!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Следите за своим здоровьем. Вероятны некоторое ухудшение самочувствия, возможны также конфликты с родственниками или детьми.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Внезапные непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Сейчас важно планировать бюджет и не отклоняться от задуманного.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Благоприятный день для начала новых дел, для обучения и общения с близкими. Все полученные знания обязательно пригодятся вам в дальнейшем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Будьте открыты и дружелюбны. Не исключено, что вы найдете новых друзей, общение с которыми значительно обогатит ваш внутренний мир.

Лев (23 июля – 21 августа)

Будьте внимательны: сегодня вероятны ошибки при оформлении документов. Выгодное предложение или видимый прогресс в делах окажутся сомнительными.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Проявляйте сдержанность, если конфликт разрешится не в вашу пользу. Проанализируйте ситуацию, чтобы в будущем не допускать подобных проблем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Во второй половине дня вероятно неприятное известие, которое заставит изменить намеченные планы. Не торопитесь принимать скоропалительных решений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Самое время признаться в допущенных ошибках и начать все с чистого листа. Вы справитесь с любыми сложностями, ведь сегодня удача на вашей стороне.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Отношения между партнерами будут стремиться к гармонии, однако неожиданный спор может накалить обстановку или разрешиться не в вашу пользу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Не исключено, что проблемы в личной жизни заставят прибегнуть к решительным действиям. Не бойтесь перемен, настройтесь на позитив и все получится.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Смело беритесь за любую работу, так как везде вы сможете добиться успехов. Но не спешите делиться планами, держите их при себе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)