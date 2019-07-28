Анджелина Джоли вышла в свет с новой увеличенной грудью и без белья

Джоли появилась на улице без нижнего белья, что сразу заметили поклонники актрисы в соцсетях. Она продемонстрировала публике увеличившуюся грудь, заставив фанатов подозревать звезду в пластике.

Актриса, идущая по улице, одета в весьма откровенный наряд. Грудь многодетной матери хорошо заметна на фото. Шелковый костюм лишь подчеркнул просвечивающие соски актрисы.

«Ее грудь, словно наливные яблочки, призывно проглядывала из-под шелковой ткани. Джоли этого совершенно не стеснялась», — с восторгом написала «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее Джоли сделала операцию по редукции груди, боясь наследственного рака. Однако теперь ее формы явно пришли в норму. Отсюда у поклонников голливудской дивы возникло много вопросов: большинство из них решило, что грудь Джоли выглядит увеличившейся. Это спровоцировало новую волну слухов о новой пластической операции. Сама же Джоли изменения в размерах бюста и сплетни о пластике никак не комментирует.

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