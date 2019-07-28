Мы в кильватерном гордом строю: в Санкт-Петербурге прошел Военно-морской парад

Парад открыла историческая часть — по Неве прошли артиллерийские катера Каспийской флотилии, кроме того, на борту одного из катеров была установлена копия ботика Петра Первого или, как принято его назвать, «дедушки» российского флота.

Следом пошли современные корабли российского флота — фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», атомный подводный крейсер «Смоленск», новейшая неатомная подводная лодка «Кронштадт», большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», а также новейший малый ракетный корабль «Ураган» проекта 22800 «Каракурт» и другие.

В военно-морском параде принимали участие приглашённые иностранные военные корабли — фрегат ВМС Индии «Таркаш» и китайский эсминец «Сиань».

Завершающей частью парада традиционно стала воздушная часть. Над Санкт-Петербургом пролетели корабельные транспортно-боевые вертолеты Ка-29, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения, стратегические турбовинтовые противолодочные самолёты Ту-142МЗ, самолёты-амфибии Бе-200. Последним пролетело звено штурмовиков Су-25БМ, которые окрасили небо в цвета российского триколора.