«Уже нет живота»: беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова удивила поклонников новой фотографией. На протяжении нескольких месяцев модель публиковала снимки, где хорошо заметен ее округлившийся живот, а на последнем кадре предстала в купальнике, который подчеркивает ее тонкую талию.

Увидев фотографию, фанаты предположили, что она была сделана после родов, а девушка просто захотела скрыть от общественности радостное событие. К тому же, подпись звезды к публикации многим показалась неоднозначной.

«Какое же высшее наслаждение — наконец-то быть собой», — написала Решетова, чем вызвала многочисленные предположения пользователей относительно своей беременности.

Анастасия Решетова ФОТО: Instagram