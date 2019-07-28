«Уже нет живота»: беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова удивила поклонников новой фотографией. На протяжении нескольких месяцев модель публиковала снимки, где хорошо заметен ее округлившийся живот, а на последнем кадре предстала в купальнике, который подчеркивает ее тонкую талию.
Увидев фотографию, фанаты предположили, что она была сделана после родов, а девушка просто захотела скрыть от общественности радостное событие. К тому же, подпись звезды к публикации многим показалась неоднозначной.
«Какое же высшее наслаждение — наконец-то быть собой», — написала Решетова, чем вызвала многочисленные предположения пользователей относительно своей беременности.
Большинство из них сошлись на том, что модель вернулась в форму после того, как на свет появился малыш. Впрочем, избранница Тимати опровергла домыслы поклонников. «Нет. Теперь мне под каждым постом это пишут. Как только — так сразу узнаете»? — ответила теледива на комментарии.