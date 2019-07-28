Вс, 28.07.2019
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  • «Уже нет живота»: беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото

«Уже нет живота»: беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото

Анастасия Решетова

ФОТО: Instagram

Поклонники предположили, что модель уже родила, пишет Пятый канал.

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова удивила поклонников новой фотографией. На протяжении нескольких месяцев модель публиковала снимки, где хорошо заметен ее округлившийся живот, а на последнем кадре предстала в купальнике, который подчеркивает ее тонкую талию.

Увидев фотографию, фанаты предположили, что она была сделана после родов, а девушка просто захотела скрыть от общественности радостное событие. К тому же, подпись звезды к публикации многим показалась неоднозначной.

«Какое же высшее наслаждение — наконец-то быть собой», — написала Решетова, чем вызвала многочисленные предположения пользователей относительно своей беременности.

Анастасия Решетова

ФОТО: Instagram

Большинство из них сошлись на том, что модель вернулась в форму после того, как на свет появился малыш. Впрочем, избранница Тимати опровергла домыслы поклонников. «Нет. Теперь мне под каждым постом это пишут. Как только — так сразу узнаете»? — ответила теледива на комментарии.

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