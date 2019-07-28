Вс, 28.07.2019
Эстонский актер убирал старый чердак, но то, что он обнаружил, повергло всех в ужас СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Смотри, где и как проводят жаркие деньки эстонские знаменитости

Элина Нечаева

ФОТО: Instagram

Жара в нашей стране случается нечасто, поэтому в такие дни жизнь замирает, все стремятся выехать из душного города на воды и природу, пишет Elu24. Но кто-то предпочитает отдых и не у Балтийского моря.

Многие эстонские знаменитости остались дома и наслаждаются летней погодой в родных пенатах. Но многие проводят конце июля в Европе, где, как мы знаем, стоит аномальная жара.

Обязательные летние фото - снимки в полях. В Эстонии есть лавандовое, маковые, рапсовые и поля других сельскохозяйственных культур, которые и стали романтическим фоном для некоторых звезд. Пляжи, море и прочие водоемы - тоже неплохой антураж для фотографий.

Певица Лийс Лемсалу и пшеничное поле

Лийс Лемсалу

ФОТО: Instagram

Певица Таня Михайлова-Саар и плавание

Таня Михайлова-Саар

ФОТО: Instagram

Светская львица Ану Саагим и пляж

Ану Саагим

ФОТО: Instagram

Певица Элина Нечаева и концерты

Элина Нечаева

ФОТО: Instagram

Телезвезда Кейли Сюкияйнен и Сен-Тропе

Кейли Сюкияйнен

ФОТО: Instagram

Актриса Марта Лаан и коктейль в Берлине

Марта Лаан

ФОТО: Instagram

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