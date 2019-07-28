Таро-прогноз на неделю с 29 июля по 4 августа

«Сила» указывает на время испытаний. Ракам предстоит идти по выбранному пути и не сворачивать, испугавшись временных препятствий или трудностей. Тем, кто справится со слабостью и возьмет себя в руки, улыбнется удача.

По карте «Солнце» приходят приятные новости, препятствия остаются за спиной, а впереди маячат заманчивые перспективы. В раскладе Раков карта указывает на то, что они справятся с поставленными задачами и смогут весело провести время в конце недели.

Лев

«Звезда» указывает Львам на возможность завершить то, что было запланировано. По этому Аркану нужно использовать накопленные знания и умения, верить в свои силы и не бояться того, что ожидает впереди.

«Иерофант» указывает Львам на необходимость выполнять только те дела, которые имеют смысл, не отвлекаясь на пустяки. Благодаря силе воли и ответственности удастся быстро завершить начатое и получить долгожданную награду.

«Суд» предвещает перемены, когда в жизни Львов наступит решающая фаза. В такой период важно соблюдать осторожность, чтобы поспешные решения не стали причиной оттока финансов. По этому Аркану возможны переход на новую должность или смена работы.

Дева

По карте «Колесница» Девы в начале недели смогут совершить рывок вперед. Совет Аркана — не терять времени даром и решать вопросы по мере их поступления, не берясь за несколько дел одновременно. В таком случае удастся быстро завершить все, что было запланировано, и не допустить ошибок.

«Колесо фортуны» означает, что Девам судьба укажет верный путь. В середине недели им важно следить за знаками свыше, чтобы не упустить счастливых предзнаменований.

Карта «Влюбленные» всегда означает выбор и ответственность. По этому Аркану Девы смогут решить вопросы не только на личном фронте, но и в деловой среде, если не будут торопить события.

Весы

«Императрица» указывает на благоприятное время, когда Весам можно расслабиться и некоторое время плыть по течению. События не будут развиваться стремительно, поэтому Весам нужно отказаться от мысли ускорить ход времени. Несмотря на это успех придет вовремя, если придерживаться выбранной линии поведения.

Аркан «Солнце» по праву считается одним из самых позитивных Арканов. По нему жизнь Весов окрашивается яркими красками, приходит понимание того, что именно нужно делать для успехов в личной и деловой жизни. Карта указывает на возможность отдохнуть и набраться сил перед очередным рывком.

Карта «Сила» указывает на время борьбы, в ходе которой Весы смогут преодолеть страхи и превратности судьбы, найти верный путь к счастью и перестать зависеть от окружающих.

Скорпион

«Повешенный» сулит Скорпионам временное замедление дел. По этой карте им важно понять, где была допущена оплошность, чтобы исправить ее, и продолжать путь уже без задержек.