Таро-прогноз на неделю с 29 июля по 4 августа

Переход к последнему месяцу лета для многих станет знаковым. Завершить все дела без спешки и не попасть в ловушки, уготованные судьбой, знакам Зодиака помогут подсказки раскладов таро. С 29 июля по 4 августа в жизни многих наметятся перемены к лучшему, которые нельзя игнорировать.
Каждый расклад таро уникален, и эксперты сайта dailyhoro.ru тщательно анализируют карты, чтобы у представителей знаков Зодиака была возможность подготовиться к событиям грядущей недели. Старшие Арканы таро используются не случайно, ведь они наиболее достоверно описывают происходящее в жизни. Не стоит забывать о том, что каждый расклад носит рекомендательный характер.
Расклад карт — это не руководство к действию, а способ выбрать наиболее верный вариант действий, чтобы исключить ошибки и промахи. Анализировать подсказки карт лучше всего в спокойной обстановке, чтобы задействовать интуицию и точно понять, что приведет к безоговорочному успеху, а какие действия оттолкнут удачу.
Овен
Карта «Верховная жрица» указывает Овнам на то, что в начале недели стоит обратить внимание на интуитивные чувства. Благодаря им получится избежать неприятностей и не совершать импульсивных поступков, о которых потом придется пожалеть.
Аркан «Смерть» говорит о переходном этапе жизни. По этой карте Овнам предстоит попрощаться с тем, что уже не имеет значения, и найти в себе смелость оставить общение с людьми, которые тянут на дно и мешают развитию.
Телец
Аркан «Звезда» в раскладе для Тельцов символизирует удачу. По этой карте с легкостью преодолеваются препятствия и исполняются заветные желания. Тельцам в начале недели не стоит пугаться неизвестности — интуитивно они смогут выбрать верный путь.
По карте «Сила» Тельцам предстоит постоять за себя, чтобы манипуляторы и завистники остались ни с чем. Воспитать в себе уверенность помогут эффективные упражнения по тренировке силы воли.
«Правосудие» указывает Близнецам: важно поступать честно и оставить иллюзии, которые мешают принимать верные решения. По этому Аркану им нужно придерживаться самостоятельности и нести ответственность за совершенные поступки.
«Умеренность» указывает Близнецам на то, что ситуация, в которую они попали, разрешится по воле судьбы. Все, что нужно сделать в середине недели, — успокоиться и дать событиям идти своим чередом.
«Императрица» указывает на успех в конце пути, но при этом торопить события не стоит. По этому Аркану доброжелательность и готовность выполнять поставленные задачи станут лучшими спутниками счастливой жизни.
Рак
«Иерофант» указывает Ракам на то, что потакать эмоциям на этой неделе чревато неприятностями. По этому Аркану успех ждет тех, кто руководствуется доводами разума и не идет на поводу перепадов настроения.
По карте «Солнце» приходят приятные новости, препятствия остаются за спиной, а впереди маячат заманчивые перспективы. В раскладе Раков карта указывает на то, что они справятся с поставленными задачами и смогут весело провести время в конце недели.
Лев
«Звезда» указывает Львам на возможность завершить то, что было запланировано. По этому Аркану нужно использовать накопленные знания и умения, верить в свои силы и не бояться того, что ожидает впереди.
«Иерофант» указывает Львам на необходимость выполнять только те дела, которые имеют смысл, не отвлекаясь на пустяки. Благодаря силе воли и ответственности удастся быстро завершить начатое и получить долгожданную награду.
«Суд» предвещает перемены, когда в жизни Львов наступит решающая фаза. В такой период важно соблюдать осторожность, чтобы поспешные решения не стали причиной оттока финансов. По этому Аркану возможны переход на новую должность или смена работы.
Дева
«Колесо фортуны» означает, что Девам судьба укажет верный путь. В середине недели им важно следить за знаками свыше, чтобы не упустить счастливых предзнаменований.
Карта «Влюбленные» всегда означает выбор и ответственность. По этому Аркану Девы смогут решить вопросы не только на личном фронте, но и в деловой среде, если не будут торопить события.
Весы
«Императрица» указывает на благоприятное время, когда Весам можно расслабиться и некоторое время плыть по течению. События не будут развиваться стремительно, поэтому Весам нужно отказаться от мысли ускорить ход времени. Несмотря на это успех придет вовремя, если придерживаться выбранной линии поведения.
Аркан «Солнце» по праву считается одним из самых позитивных Арканов. По нему жизнь Весов окрашивается яркими красками, приходит понимание того, что именно нужно делать для успехов в личной и деловой жизни. Карта указывает на возможность отдохнуть и набраться сил перед очередным рывком.
Карта «Сила» указывает на время борьбы, в ходе которой Весы смогут преодолеть страхи и превратности судьбы, найти верный путь к счастью и перестать зависеть от окружающих.
Скорпион
«Повешенный» сулит Скорпионам временное замедление дел. По этой карте им важно понять, где была допущена оплошность, чтобы исправить ее, и продолжать путь уже без задержек.
Аркан «Дурак» в раскладе указывает на то, что дела ни в коем случае нельзя пускать на самотек. В противном случае ошибки будут неизбежны, что приведет к регрессу, отнимет много времени и сил для их исправления.
Карта «Смерть» служит указанием перехода к новому. По этому Аркану Скорпионам предстоит оставить в прошлом все, что замедляет развитие и уже не приведет к положительным результатам. Чем меньше будет сопротивления, тем проще перейти на новый этап.
Стрелец
«Звезда» указывает Стрельцам на благосклонность судьбы. По этому Аркану важно идти выбранным путем и не забывать о том, что каждый пожнет то, что посеял.
«Император» говорит о стабильном положении, власти и мудрости. По этой карте успех ожидает Стрельцов в деловой среде, если они будут объективны и честны.
«Колесница» говорит о времени прорыва, когда дела сдвигаются с мертвой точки. По этому Аркану важно не медлить, чтобы успеть вовремя завершить дела, принять судьбоносные решения и даже сорвать куш.
Козерог
«Звезда» говорит о том, что Козерогам нужно потрудиться, чтобы получить награду. Приложенные усилия обязательно окупятся в ближайшее время, если Козероги не свернут с намеченного пути и не испугаются ответственности.
Козерогам Аркан «Повешенный» указывает на период, когда нельзя допускать промашек. Внимательность к деталям и отсутствие спешки уберегут от поспешных решений и не станут причиной ошибок, которые после придется исправлять, тратя силы и время.
«Отшельник» символизирует период, когда Козероги смогут использовать события себе во благо. Козероги смогут взять паузу, чтобы восстановить силы, разобраться с проблемами и, если это нужно, провести работу над ошибками.
Водолей
Аркан «Влюбленные» указывает на необходимость выбора по велению сердца и души. В том случае, если перед Водолеями встанет вопрос о выборе направления, важно выбирать то, куда стремится душа.
Пятый Аркан «Иерофант» символизирует мудрость и осознанные действия. По этой карте важно идти своим путем, не сворачивая и не пытаясь обманом сократить его. Ответственные решения Водолеи могут принимать сообща с теми, кому полностью доверяют.
«Колесо фортуны» указывает на неожиданный поворот судьбы, когда Водолеи не смогут воспользоваться ни накопленными знаниями, ни мудростью. Им придется интуитивно решить, что следует предпринять для того, чтобы использовать ситуацию в свою пользу.
Рыбы
«Умеренность» сулит Рыбам благоприятный исход событий, но не в ближайшие дни. По этой карте Рыбам важно придерживаться золотой середины и не пытаться ускорить бег времени. В противном случае промахи могут отдалить от цели.
«Солнце» указывает на время, когда любые начинания получают дополнительную подпитку. Рыбам важно лишь определиться с направлением и спокойно двигаться вперед, используя накопленные знания и умения.
Аркан «Императрица» сулит Рыбам процветание и везение во всем. Для того, чтобы удача не отвернулась, стоит использовать талисманы, а также не рассказывать никому о своих планах.