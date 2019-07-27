Финансовый гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года

Спокойствие, только спокойствие — таков девиз на неделю с 29 июля по 4 августа. В это время произойдет несколько важных астрологических событий: Меркурий выйдет из ретроградности, возвращая многим Знакам Зодиака денежную удачу, а Луна пройдет фазу Новолуния, заряжая на успех наши начинания. Но импульсивные действия не приблизят победу, а еще больше отсрочат ее. Поэтому лучше действовать обдуманно, не рискуя зря, но и не бездействуя.

Овен

Овнам в этот период можно принимать посильное участие в благотворительных проектах и акциях, но только если их дела пошли в гору. Отдавать последнее, оставляя наедине с финансовыми трудностями собственную семью, не стоит. В долг астрологи советуют давать небольшими суммами и только проверенным людям. Наиболее денежные проекты будут связаны с цифрами и вычислениями. Самый походящий день для вложений и накоплений — воскресенье 4 августа.

Телец

Тельцам, согласно расположению звезд, лучше планировать важные покупки и ответственные финансовые решения на 30 или даже 31 июля. А вот начало августа стоит посвятить зарабатыванию финансов. Принимая решения относительно трат и вкладов, стоит помнить о самокритичности и взвешивать все «за» и «против».

Близнецы

Близнецам полезно на этой неделе рассмотреть финансовые проблемы под другим углом. Там, где не выходит справиться трудолюбием и упорством, можно применить интеллект и креативность.

Но не стоит хитростью обогащаться или перекладывать работу на чужие плечи: туда утекут потом и финансы. 1 августа закончится ретроградность Меркурия — тогда Близнецам и стоит ждать заметных перемен и роста бюджета.

Рак

В конце июля Ракам рекомендуется вкладывать финансы в свое развитие — получать новые знания, записываться на курсы, повышать квалификацию; если работа связана с какими-то инструментами и материалами, можно приобрести их. В начале августа же пора переключаться на здоровье: сделать ревизию лекарств, при необходимости — отложить сумму на медицинские процедуры и записаться к врачу. Хранить деньги лучше по правилам, чтобы они возвращались в кошелек.

Лев

Многим Львам на неделе с 29 июля по 4 августа будет не до финансовых проблем — любовные дела зовут их к себе и не терпят отлагательства. Однако не стоит забрасывать финансовую сферу жизни и собственную карьеру. Отказавшись от спешки и суеты, Львы достигнут большего. На этой неделе также можно менять работу на более денежную и прибыльную, а также посвятить время шопингу, не жалея потраченных на него часов и денег.

Дева