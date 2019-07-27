48-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала стройные ноги в мини-шортах

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала стройные ноги в мини-юбке. Знаменитость, которая чуть меньше года назад стала матерью во второй раз, является обладательницей идеальной фигуры, пишут Аргументы.
На снимке Лера позирует в майке без рукавов и неоновых зеленых мини-шортах, которые подчеркивают ее длинные и стройные ноги.
Многие отметили, что физический форме Кудрявцевой могут позавидовать даже юные девушки – у телеведущей подтянутая гладкая кожа и ни одного лишнего килограмма. Некоторые поинтересовались в комментариях, в чем секрет красоты Леры, на что хейтеры ответили категорично – фильтры и фотошоп. Звезда, однако, никак не отреагировала на подобные заявления.