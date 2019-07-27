Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года

Дева

В первые три дня у Дев будет постоянная внутренняя дисгармония, справляться с которой придется своими силами. Отличным успокаивающим эффектом будет обладать обучение и усвоение новых знаний. На этой неделе можно приступать к новым делам, но лучше не раскрывать свои планы окружающим. Их мнение может деструктивно повлиять на уверенность Дев.

Представителям данного Знака придется искать путь к гармонии через очищение от злости и обид. На стыке июля и августа очень важно оставаться на волне оптимизма, чтобы не утратить удачу во всех сферах жизни. На выходных Девы могут стать мечтательными, что хорошо скажется на поиске новых увлечений и постановке новых целей.

Весы

На этой неделе возможны перемены в карьере и финансовом положении. Звезды и планеты будут посылать Весам свои тайные знаки, которые нужно научиться распознавать. Это поможет найти правильный путь к успеху.

В любви и отношениях с людьми в целом Весам лучше начать бороться с ревностью и завистью. Все это станет камнем преткновения в попытках обрести внутреннюю гармонию и уважение людей. Звезды хотят, чтобы Весы проявили сдержанность и постарались найти в себе силы, чтобы простить недоброжелателей и врагов.

Скорпион

Скорпионы славятся своей добротой, но на этой неделе их отзывчивостью могут воспользоваться нечестные люди, манипуляторы и энергетические вампиры. Обереги от злых людей помогут Скорпионам защититься от негативного влияния, сфокусироваться на важных делах. Если конфликта не избежать, то лучше проявить сдержанность.

Общение с неприятными людьми может порождать тревогу, но в конце недели Вселенная внесет позитивные коррективы в жизнь Скорпионов. Им станет проще заводить новых друзей, избавляться от проблем и неуверенности. В целом грядущая неделя покажет, кто есть кто. На выходных можно смело строить планы на будущее и делать выводы о прошлом.

Стрелец

У Стрельцов начинается период, когда категорически запрещается выносить сор из избы, то есть ругаться с любимым человеком на людях, делиться с окружающими подробностями личной жизни. Все проблемы любовного характера лучше решать со второй половинкой.

Астрологи рекомендуют избавляться от негативных чувств и эмоций, потому что они разрушают здоровье и удачу. На этой неделе их воздействие на Стрельцов будет еще более сильным и неприятным. Также эксперты советуют помогать окружающим и быть максимально отзывчивыми.

Козерог

На этой неделе энергетика планет стабильна, поэтому Козероги смогут спокойно заниматься важными делами, постепенно приближаясь к цели. Этот период станет для Козерогов временем побед, самоанализа, поиска мотивации, которая заставит их двигаться вперед с еще большим энтузиазмом.

В период с 29 июля по 4 августа у Козерогов могут случиться важные встречи с новыми людьми или со старыми знакомыми. Эти встречи принесут им новые известия — как приятные, так и не очень. Главное — оставаться на позитиве и продумывать все свои планы максимально скрупулезно.

Водолей

Финансовая сторона жизни для Водолеев будет иметь огромное значение на этой неделе. Звезды расположились благоприятным образом, поэтому представители этого Знака смогут избавиться от некоторых негативных привычек, ведущих к бедности. У них повысится производительность и выносливость, обострится интуиция.

На этой неделе астрологи советуют Водолеям начать меняться изнутри. Не стоит винить в проблемах Вселенную, окружающих людей. Желательно не опираться на слухи, не неподтвержденную информацию и на неточные факты. Многие проблемы решатся сами собой, если не начинать бить тревогу по каждому случаю.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут ощутить нехватку энергии. Восстановить баланс можно при помощи специальной медитации на избавление от усталости и апатии. Также полезными станут шопинг, прогулки, общение с новыми людьми. Домашними хлопотами стоит заниматься только на выходных, чтобы на буднях не нагружать себя делами после работы.