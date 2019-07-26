В Нарва-Йыэсуу начался крупнейший русский фестиваль! Горячие славянские девушки уже ждут суперзвезд

Гости приезжают сюда как из всего Ида-Вирумаа, Таллинна, а также из разных городов России.

Сегодня на сцене в Нарва-Йыесуу выступят такие звезды, как: Hamali & Navai, группа Время и Стекло, Мари Краймбрери, Filatov & Karakas и популярная эстонская группа «ПараТайн».

По состоянию на 20:20 гостей развлекает диджей с лучшей клубной музыкой, звезды на сцену еще не выходили.