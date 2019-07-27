Что несет последняя суббота месяца? Гороскоп на 27 июля

Сохраняя верность правильному режиму дня, вы не только многое успеете, но и избавите себя от недомоганий, переутомления. Благоприятный день для контактов с близкими людьми, встреч с друзьями; новые знакомства возможны, но слишком усердствовать в этой области не стоит. Не следует преувеличивать и значение романтических увлечений: зарождение серьезных отношений маловероятно.

Овен

Непростой день, который принесет немало испытаний. Впрочем, к их преодолению Овны отнесутся творчески, а уж скука представителям данного знака определенно не грозит. Успех ожидает тех, кто планирует на этот день деловые переговоры, собеседования, а также решение вопросов, связанных с учебой. Вы произведете благоприятное впечатление на партнеров, оппонентам легко докажете свою правоту, а собственный авторитет в глазах помощников и союзников укрепите. Советы родственников заслуживают внимания: следуя им, вы сможете избежать ошибок.

Очень высока вероятность финансовых трудностей, незапланированных расходов, потерь. Покупки делайте с осторожностью, избегайте необдуманных решений. Сложности в личной жизни ожидают тех, кто не успел еще как следует изучить характер любимого человека; стабильные пары переживут день без серьезных проблем.

Телец

Отличный день для решения финансовых вопросов. Можно планировать покупки, приобретать вещи для всей семьи. Многим представится возможность обсудить с руководством вопросы собственного карьерного роста, решить профессиональные трудности, которые давно являются причиной беспокойства. Новые предложения покажутся сомнительными, но не отвечайте отказом, пока не получите максимум информации: вполне вероятно, что даже за самый скромный, на первый взгляд, проект имеет колоссальные перспективы.

Спокойный день с точки зрения личной жизни, перемены возможны лишь в том случае, если вы сами выступите их инициатором. Сегодня вам свойственен завидный оптимизм, которым удастся поделиться с родственниками и друзьями.

Близнецы

Причины для беспокойства есть как в профессиональной сфере, так и в личной жизни, и чем раньше вы измените свою линию поведения, тем меньше неприятностей навлечете на свою голову. Этот день потребует полного отказа от любых проявлений легкомыслия и безрассудства, вам предстоит вооружиться логикой и здравым смыслом для борьбы с тайными недоброжелателями и неблагоприятным стечением обстоятельств.

Возможны разногласия с близкими людьми, немало споров будет связано с финансовыми вопросами. Придется отложить какие-то запланированные покупки или развлечения, в некоторых случаях возможно незначительное снижение доходов.

Рак

День неплох, но вы скептически относитесь к собственным успехам, недооцениваете свои заслуги. Окружающие, к счастью, не разделают ваших заблуждений, поэтому приложенные усилия наверняка будут замечены и должным образом вознаграждены. Сегодня вы можете позволить себе крупные покупки, в том числе и незапланированные – расходы не нанесут серьезного удара по вашему бюджету.