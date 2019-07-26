Пт, 26.07.2019
Вот это да! Пугачева с Моисеевым произвели фурор в Юрмале, весь зал сбежался к ним СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Party
  • Галерея: на фестивале We Love The 90s в Таллинне одна звезда ярче другой

Галерея: на фестивале We Love The 90s в Таллинне одна звезда ярче другой

На этих выходных на столичном Певческом поле пройдет крупнейший ретро-фестиваль We Love The 90s. Веселое гулянье начнется уже сегодня вечером.

26 и 27 июля на фестивале We Love The 90s выступят такие знаменитости, как Snap!, 2Unlimited, Londonbeat, Las Ketchup, Reel2Real, Юлия Волкова из группы T.A.T.U., Solid Base, Maxx, Dr Alban и Haddaway.

Самые яркие представители эстонской эстрады на этом фестивале Nancy, Caater, DJ Monika Tuvi и другие.

Смотрите галерею, как звезды ретро-фестиваля съезжаются в Таллинн!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ