Галерея: на фестивале We Love The 90s в Таллинне одна звезда ярче другой

На этих выходных на столичном Певческом поле пройдет крупнейший ретро-фестиваль We Love The 90s. Веселое гулянье начнется уже сегодня вечером.
26 и 27 июля на фестивале We Love The 90s выступят такие знаменитости, как Snap!, 2Unlimited, Londonbeat, Las Ketchup, Reel2Real, Юлия Волкова из группы T.A.T.U., Solid Base, Maxx, Dr Alban и Haddaway.
Самые яркие представители эстонской эстрады на этом фестивале Nancy, Caater, DJ Monika Tuvi и другие.
Смотрите галерею, как звезды ретро-фестиваля съезжаются в Таллинн!