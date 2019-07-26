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  • Жительница Таллинна в +24 изнывает от холода: когда уже будет тепло и я смогу снять куртку?

Жительница Таллинна в +24 изнывает от холода: когда уже будет тепло и я смогу снять куртку?

Пляж Штромка.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В известной группе в Facebook "Ищу совета" жительница Таллинна мерзнет и считает, что для полного счастья не хватает 5 градусов.

По данным сайта Prognoz.ee в данный момент термометр в Таллинне показывает 23 градуса тепла, а вода на пляже Пирита - 21 градус тепла.

Однако одна жительница эстонской столицы пишет, что в такую погоду ходит в куртке и для полного счастья ей не хватает 5 градусов.

Она задала вопрос в группе "Ищу совета" о том, есть ли у нее единомышленники, которые в +23 тоже чувствуют себя не уютно в легкой летней одежде.

Мнения разделились: есть как единомышленники автора поста, так и те, кто считает, что сейчас на улице очень комфортно.

А как вы считаете?

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