Деми Роуз опубликовала селфи с отдыха, но никто не обратил внимание на лицо

Деми Роуз не устаёт напоминать поклонникам, почему её так любят и почему у неё столько контрактов с компаниями — производителями нижнего белья и купальников. На каждом фото девушка предстает в своём самом лучшем свете, демонстрируя шикарные формы и изящные изгибы. На такую девушку что ни надень — всё будет смотреться идеально.