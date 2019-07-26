Звезда «Уральских пельменей» показала округлившийся живот в бикини
Свежая публикация звезды популярного российского юмористического шоу «Уральские пельмени» Иланы Юрьевой в Instagram вызвала ажиотаж среди ее поклонников, многие из которых пришли к выводу, что актриса беременна.
На снимке, сделанном на отдыхе в Геленджике, Илана позирует в купальнике, положив одну руку на явно выпирающий животик.
«Самые вкусные завтраки в Геленджике. А сегодня у нас концерт в Анапе. До встречи», – гласит подпись к публикации.
Кадр явно заинтриговал подписчиков Юрьевой, кто-то из которых задал вопрос в лоб: «Вы беременны?».
При этом, кто бы что ни предположил, большинство фолловеров сошлись во мнении, что выглядит Илана просто великолепно, как, впрочем, всегда.