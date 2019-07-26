Звезда «Уральских пельменей» показала округлившийся живот в бикини

На снимке, сделанном на отдыхе в Геленджике, Илана позирует в купальнике, положив одну руку на явно выпирающий животик.

«Самые вкусные завтраки в Геленджике. А сегодня у нас концерт в Анапе. До встречи», – гласит подпись к публикации.

При этом, кто бы что ни предположил, большинство фолловеров сошлись во мнении, что выглядит Илана просто великолепно, как, впрочем, всегда.