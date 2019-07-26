Пт, 26.07.2019
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  • Фото: внучка Софии Ротару наслаждается романтическим отдыхом в Италии

Фото: внучка Софии Ротару наслаждается романтическим отдыхом в Италии

София Ротару и Соня Евдокименко

ФОТО: София Ротару и

Внучка украинской певицы Софии Ротару только недавно начала афишировать свои отношения с возлюбленным по имени Марко Дюменил. Теперь влюбленная пара проводит вместе время за границей и активно публикует романтические кадры, пишет Сегодня.

Сейчас София Евдокименко находится вместе с Марко на отдыхе в итальянском Портофино и делится яркими кадрами. На свежем фото влюбленные занимаются вместе водными развлечениями на фоне невероятной красоты – скал и бухт Лигурийского моря. Молодые люди выглядят красивыми и беззаботными.

"Фантастический день в Портофино",  – написала под фото внучка известной певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что национальность парня внучки Софии Ротару неизвестна, однако наиболее часто Марко публикует фото с геолокациями Великобритания, Франция, Италия.

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