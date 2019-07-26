Фото и видео: в Таллинне вновь открыли крутой аттракцион, где щекочут людям нервы

Перед тем, как подняться вверх, проводится инструктаж всех посетителей, гостей пристегивают ремнями безопасности, ответственный за безопасность аттракциона говорит по рации крановщику, что всё готово, и полет начинается. Длится он около 40 минут, если вы выбираете самый дешевый комплект - десерт с шампанским, стоит такое удовольствие 58 евро на двоих. Но эмоции, которые вы получите, бесценны.

Таких ресторанов сейчас всего лишь 2 в Европе. Один из них колесит по странам Прибалтики и Финляндии, второй чаще всего можно увидеть в Германии или Австрии. Сейчас в Таллинне гостей обслуживает самый новый такой ресторан.

Dinner in the Sky ФОТО: Madis Sinivee/Postimees Grupp

На высоте вас сфотографируют на телефон, если вы этого захотите. Еще один лайфхак: спинка кресел откидывается, для любителей особенно острых ощущений - это идеальный шанс повысить уровень адреналина в крови.

По словам сотрудников ресторана, в этом ресторане один раз даже гуляли свадьбу, также нам по-секрету рассказали, что иногда кому-то становится страшно и ресторан вынужден экстренно спускаться на землю. Опытные инструкторы говорят, что для страха нет причин, всё очень безопасно.

Подробно о ресторане Dinner In The Sky.