Пт, 26.07.2019
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  • Года любви не помеха? Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачевой в постели

Года любви не помеха? Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачевой в постели

Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли в концертный зал "Дзинтари"

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и их детьми Гарри и Лизой отдыхает в Юрмале. Популярный шоумен опубликовал интимный снимок, на котором запечатлен с Примадонной, пишут Дни.ру.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже более десяти лет, пара воспитывает двоих детей – Гарри и Лизу, которым в сентябре исполнится шесть лет. Но несмотря на годы совместной жизни, очевидно, градус любовных чувств между супругами не упал.

Максим Гаклин обнародовал фото, сделанное с Аллой Пугачевой в постели. Снимок появился на официальной страничке популярного юмориста в социальной сети Instagram. Шоумен предпочел воздержаться от слов, сопроводив кадр лишь сердечком.

На фотографии Примадонна прикорнула рядом с мужем, положив руку ему на пояс. При этом Максим Галкин на фотографии довольно улыбается. Многие знаменитости в комментариях одобрительно отнеслись к публикации, поставив смайлики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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