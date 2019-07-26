Года любви не помеха? Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачевой в постели

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и их детьми Гарри и Лизой отдыхает в Юрмале. Популярный шоумен опубликовал интимный снимок, на котором запечатлен с Примадонной, пишут Дни.ру.
Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже более десяти лет, пара воспитывает двоих детей – Гарри и Лизу, которым в сентябре исполнится шесть лет. Но несмотря на годы совместной жизни, очевидно, градус любовных чувств между супругами не упал.
Максим Гаклин обнародовал фото, сделанное с Аллой Пугачевой в постели. Снимок появился на официальной страничке популярного юмориста в социальной сети Instagram. Шоумен предпочел воздержаться от слов, сопроводив кадр лишь сердечком.
На фотографии Примадонна прикорнула рядом с мужем, положив руку ему на пояс. При этом Максим Галкин на фотографии довольно улыбается. Многие знаменитости в комментариях одобрительно отнеслись к публикации, поставив смайлики.