Года любви не помеха? Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачевой в постели

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже более десяти лет, пара воспитывает двоих детей – Гарри и Лизу, которым в сентябре исполнится шесть лет. Но несмотря на годы совместной жизни, очевидно, градус любовных чувств между супругами не упал.

Максим Гаклин обнародовал фото, сделанное с Аллой Пугачевой в постели. Снимок появился на официальной страничке популярного юмориста в социальной сети Instagram. Шоумен предпочел воздержаться от слов, сопроводив кадр лишь сердечком.