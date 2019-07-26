Анна Седокова опубликовала фото с отпуска, надев для этого слишком тесный купальник

Певица точно знает, как продемонстрировать свои достоинства. Анна поделилась в "Инстаграме" снимком, где позировала в купальнике, показав загорелое тело. Блестящее бикини подчеркивало эффектную грудь артистки, которая сразу оказалась на первом плане. В кадр попал и завидный пресс.

В подписи к снимку Анна пошутила о том, что "построить прибыльную бизнес-империю легче , чем собрать трёх детей на рынок". Шутка основана на личной жизни артистки — она воспитывает двух дочек и сына.

В комментариях, как всегда, поклонники принялись восхищаться фигурой своей любимицы, отмечая выдающуюся грудь. Они назвали Анну идеалом женской красоты и отметили, что на фото практически не видно обработки. Однако некоторые снова принялись писать певице о том, что ей пора прекратить увеличивать губы. При этом сама Седокова ранее записала видео, в котором показала, как делает губы больше, используя лишь косметику.