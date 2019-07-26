44-летняя поп-звезда Натали Имбрулья ждет первенца от донора спермы

«У меня есть для вас важное объявление. Нет, я не проглотила арбуз! Это осенью я жду появления на свет своего первенца. Для тех, кто близко меня знает, не секрет, что я хотела этого много лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы, - написала Натали. - Я больше ничего не буду говорить об этой теме публично. Я очень взволнована этой новой главой в моей жизни: у меня выходит альбом, и я стану мамой!»