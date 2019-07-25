Кейт Миддлтон может получить титул леди Ди

На данный момент Кейт Миддлтон обладает титулом герцогини Кембриджской, но при получении статуса королевы-консорта может рассчитывать на новое почетное звание. Принц Чарльз готовится уступить старшему сыну действующий титул принца Уэльского.

Некоторые западные источники сообщают, что следующим королем после Елизаветы сможет стать именно принц Уильям, а не его папа - принц Чарльз, поскольку сам Чарльз никогда не тянулся к власти, и он вполне доволен своим сегодняшним положением.