Мама дорогая! Новые кадры Ксении Собчак в бикини поразили даже «инстаграмщиц»

Ксения Собчак продолжает поэтические разборки с Сергеем Шнуровым. Одно из своих последних стихотворений теледива сопроводила откровенным роликом, который показался смелым даже девушкам, постоянно выкладывающим в соцсети снимки в купальниках.
Вот уже несколько дней Сергей Шнуров и Ксения Собчак выясняют отношения в соцсетях в форме поэтического баттла. 24 июля, чтобы поставить соперника на место, телеведущая решила выложить в свой микроблог не только новое стихотворение, но и горячее видео. В ролике Ксения выныривает из бассейна, крупным планом демонстрируя в кадре свои ягодицы.
В этот раз на новый пост Собчак моментально отреагировал не только Сергей Шнуров, но и остальные пользователи Сети. Больше всего обсуждали, конечно же, видео — обидные рифмованные строки отошли на второй план.