Мама дорогая! Новые кадры Ксении Собчак в бикини поразили даже «инстаграмщиц»

Вот уже несколько дней Сергей Шнуров и Ксения Собчак выясняют отношения в соцсетях в форме поэтического баттла. 24 июля, чтобы поставить соперника на место, телеведущая решила выложить в свой микроблог не только новое стихотворение, но и горячее видео. В ролике Ксения выныривает из бассейна, крупным планом демонстрируя в кадре свои ягодицы.