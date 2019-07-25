Чт, 25.07.2019
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  • Мама дорогая! Новые кадры Ксении Собчак в бикини поразили даже «инстаграмщиц»

Мама дорогая! Новые кадры Ксении Собчак в бикини поразили даже «инстаграмщиц»

Ксения Собчак.

ФОТО: Instagram

Ксения Собчак продолжает поэтические разборки с Сергеем Шнуровым. Одно из своих последних стихотворений теледива сопроводила откровенным роликом, который показался смелым даже девушкам, постоянно выкладывающим в соцсети снимки в купальниках. 

Вот уже несколько дней Сергей Шнуров и Ксения Собчак выясняют отношения в соцсетях в форме поэтического баттла. 24 июля, чтобы поставить соперника на место, телеведущая решила выложить в свой микроблог не только новое стихотворение, но и горячее видео. В ролике Ксения выныривает из бассейна, крупным планом демонстрируя в кадре свои ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В этот раз на новый пост Собчак моментально отреагировал не только Сергей Шнуров, но и остальные пользователи Сети. Больше всего обсуждали, конечно же, видео — обидные рифмованные строки отошли на второй план. 

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