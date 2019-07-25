Чт, 25.07.2019
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  • Полуголая Каменских поведала об эффективном тайм-менеджменте. Кто усвоил урок?

Полуголая Каменских поведала об эффективном тайм-менеджменте. Кто усвоил урок?

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица решила сопроводить полезный текст снимком, который привлечет внимание фанатов со стопроцентной вероятностью, пишет Пятый канал.

Певица Анастасия Каменских решила рассказать поклонникам о своем обычном плане дня, тем самым ответив на самый популярный вопрос в своем аккаунте в Instagram — как она все успевает. По словам артистки, чаще всего она встает аж в шесть утра, затем уделяет время спорту и приступает ко всем остальным делам. Однако полезный, казалось бы, пост сопроводила фотографией в нижнем белье.

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

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