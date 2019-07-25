Полуголая Каменских поведала об эффективном тайм-менеджменте. Кто усвоил урок?

Певица Анастасия Каменских решила рассказать поклонникам о своем обычном плане дня, тем самым ответив на самый популярный вопрос в своем аккаунте в Instagram — как она все успевает. По словам артистки, чаще всего она встает аж в шесть утра, затем уделяет время спорту и приступает ко всем остальным делам. Однако полезный, казалось бы, пост сопроводила фотографией в нижнем белье.