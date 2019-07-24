День суровый? Почему рок-фестиваль «Go Narva!» проводится в понедельник

- Всё очень просто! Мы проводим фестиваль именно 19 августа, поскольку 20 августа в Эстонии красный день календаря, нерабочий день. Государственный праздник - День восстановления независимости Эстонии. В нашем пресс-релизе мы обозначили, что фестиваль проводится в преддверии этого праздника. Судя по всему, о нем мало кто помнит, учитывая сколько раз нам приходилось отвечать на вопрос, почему именно в понедельник? Этот праздник можно не отмечать и вообще относиться к нему по разному, но факт остается фактом - 20 августа в Эстонии выходной! Иными словами, понедельник 19 августа, это, по сути, та же пятница, после очень короткой рабочей недели, которая продлится один день и день этот будет у вас очень красивым и насыщенным, если после работы вы отправитесь на наш добрый, красивый праздник - рок-фестиваль Go Narva! Добро пожаловать!