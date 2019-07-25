Сегодня не стоит спешить! Гороскоп на 25 июля

Дева

Не лучший день для того, чтобы заниматься серьезными делами, решать проблемы мирового масштаба или совершать поступки, которые могут иметь долгосрочные последствия. Позвольте себе проявить немного легкомыслия, повеселиться – для этого обстоятельства складываются самые благоприятные. Это подходящий день для того, чтобы подурачиться с друзьями, устроить импровизированную вечеринку или пикник на природе.

Вы легко ладите с окружающими, быстро находите общий язык с друзьями и членами семьи. Отношения, начавшиеся в этот день, будут развиваться стремительно, даже если вы совершенно к этому не готовы.

Весы

Весам придется заниматься решением нескольких непростых задач, поэтому день (а в особенности первая его половина) может показаться весьма утомительным. Ищите надежных помощников – в вашем окружении достаточно людей, готовых разделить груз забот. Вероятно появление интересных идей, которые потребуют дальнейшего осмысления; не стоит сразу отказываться от замыслов, которые кажутся слишком смелыми.

День будет очень благоприятным для общения, обсуждения серьезных вопросов, решения семейных проблем. Окружающие готовы прислушаться к вашему мнению, выполнить исходящие от вас рекомендации.

Скорпион

В зоне влияния негативных тенденций находится лишь одна важная жизненная сфера – отношения с родственниками. Разногласия в семье могут быть очень серьезными, и именно вам придется сглаживать острые углы, выполнять нелегкие миротворческие миссии. В остальном же день будет вполне удачным.

Звезды советуют делать покупки, в том числе и крупные – в том, что касается приобретений и инвестиций, ваша интуиция сегодня безупречно. Неплох день и для влюбленных, которым представится шанс поднять отношения на новый уровень. Новые знакомства ожидают тех, кто планирует посетить общественные мероприятия.

Стрелец

День пройдет спокойно, значительные события и кардинальные перемены в жизни маловероятны. Стрельцам стоит воздерживаться от любых рискованных затей. Сегодня звезды покровительствуют консерваторам и хранителям традиций, которые встречаются, хоть и довольно редко, среди представителей данного знака.

Разногласия в семье будут вызваны вашим стремлением изменить существующий порядок вещей, нарушить общепринятые правила. А вот любимый человек и друзья наверняка оценят ваше стремление к новому, дадут хороший совет и помогут избежать ошибок.

Козерог

Козерогов ожидает беспокойный день. Основные проблемы связаны с практически непредсказуемым поведением членов семьи – вам будет непросто удержаться от критических замечаний и упреков, реакция на которые будет весьма острой. Нежелательно посещение общественных мероприятий; освоение экстремальных видов спорта и опасные походы тоже лучше отложить.

С домашними делами вы справитесь легко, а в кругу старых друзей наверняка прекрасно проведете время. Достаточно благоприятным обещает быть день с точки зрения романтических отношений, однако во второй его половине не исключены серьезные разногласия между влюбленными.

Водолей

День будет удачным – по крайней мере для тех, кто знает, чего хочет и готов проявить толику целеустремленности и упорства. Важные решения следует принимать самостоятельно, не особенно полагаясь на рекомендации доброжелателей: острая интуиция будет вашим лучшим советчиком. Если вы планируете посвятить день достижению значимых целей в любой области, забудьте о стереотипах и традициях, будьте готовы к экспериментам.

Звезды обещают создать благоприятную ситуацию для начала и развития романтических отношений, вам же останется лишь воспользоваться удачным стечением обстоятельств. Несколько снижается жизненный потенциал, постарайтесь избежать перегрузок.

Рыбы