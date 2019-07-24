Ужин по-питерски: Ольгу Бузову застали в «шавермочной»

Ольга Бузова, как истинная петербурженка, проявляет слабость к местному фастфуду, а именно — к шаверме (или шаурме, как её называют за пределами Северной столицы России), пишет Супер.
После выступления на VK Fest певица и телеведущая в сопровождении своего пиар-директора была замечена в местной забегаловке недалеко от отеля, где остановилась она и её команда.
Буквально сразу за Бузовой выстроилась очередь. Неясно, что привлекло прохожих больше — звезда «Инстаграма» или аромат шавермы. Сотрудники заведения тоже не упустили возможность поглазеть на знаменитость из-за прилавка: обслуживать Ольгу собрались чуть ли не все сотрудники «шавермочной». К счастью, посетителей было не так много.
Бузова не стала ждать, пока еда остынет, и приступила к трапезе, как только перешагнула порог забегаловки, продолжив есть в автомобиле.