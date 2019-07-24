Видео: у двери квартиры нашли только что родившегося младенца с душераздирающим письмом

В США мать подбросила под дверь чужой квартиры своего младенца, которого родила день назад, пишет Elu24. Она также оставила душераздирающее письмо.
Этот случай произошел в американском Орландо, штат Флорида. В письме было написано: «Я родила ребенка в ванной. Его отец пытался убить нас. Пожалуйста, никому не говорите о младенце и отвезите в больницу. Я пыталась его помыть и покормить. Его отец очень опасный человек. Мне очень жаль».
Ребенка, которому от роду один день, оставили за дверью квартиры Алтеи Браун, но в то время женщина была на работе, поэтому ребенка обнаружила соседка по дому, которая услышала плач.
Как сообщает Mirror, полиция доставила ребенка в больницу и допросила соседей, что они могут знать о матери мальчика, которая нарушила закон, отказавшись от ребенка.