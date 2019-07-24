Ретрофото: смотри, как самый сладкий эстонский певец выглядел в день своей свадьбы

Сложно поверить в то, что эстонский певец Даниэль Леви Вийнласс уже 8 лет женат. По случаю годовщины свадьбы на своей избраннице Элери музыкант опубликовал милый кадр.
"Прошло 8 лет с тех пор, как мы сказали друг другу "да" и больше 15 лет с тех пор, как мы вместе", - написал 31-летний Даниэль.
"Мы дожили до того момента, когда вместе мы были дольше, чем по отдельности", - добавил певец и поблагодарил всех, кто сыграл хоть какую-то роль в их с Элери браке.
"Эта женщина - одна из главных причин, по которым я люблю жизнь. Она любит меня таким, какой я есть, но вдохновляет меня становиться кем-то большим. Она - пример для подражания", - напсал Леви.
Смотри фото!