Ср, 24.07.2019
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Ретрофото: смотри, как самый сладкий эстонский певец выглядел в день своей свадьбы

Daniel Levi Viinalass.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees/Scanpix Baltics

Сложно поверить в то, что эстонский певец Даниэль Леви Вийнласс уже 8 лет женат. По случаю годовщины свадьбы на своей избраннице Элери музыкант опубликовал милый кадр.

"Прошло 8 лет с тех пор, как мы сказали друг другу "да" и больше 15 лет с тех пор, как мы вместе", - написал 31-летний Даниэль.

"Мы дожили до того момента, когда вместе мы были дольше, чем по отдельности", - добавил певец и поблагодарил всех, кто сыграл хоть какую-то роль в их с Элери браке.

"Эта женщина - одна из главных причин, по которым я люблю жизнь. Она любит меня таким, какой я есть, но вдохновляет меня становиться кем-то большим. Она - пример для подражания", - напсал Леви.

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