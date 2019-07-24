Ретрофото: смотри, как самый сладкий эстонский певец выглядел в день своей свадьбы

"Прошло 8 лет с тех пор, как мы сказали друг другу "да" и больше 15 лет с тех пор, как мы вместе", - написал 31-летний Даниэль.

"Мы дожили до того момента, когда вместе мы были дольше, чем по отдельности", - добавил певец и поблагодарил всех, кто сыграл хоть какую-то роль в их с Элери браке.

"Эта женщина - одна из главных причин, по которым я люблю жизнь. Она любит меня таким, какой я есть, но вдохновляет меня становиться кем-то большим. Она - пример для подражания", - напсал Леви.