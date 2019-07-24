«Юмор ниже пояса - это очень модно»: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле похулиганили в Юрмале

Сам ролик был снят в гостях у Лаймы Вайкуле в Юрмале. Певица отметила, что фестиваль наконец-то завершился и они могут это отметить.

Пугачева кокетливо пошутила, на что Максим и Лайма отметили, что шутка получилась «с перчинкой».

«Юмор ниже пояса – это очень модно», – ответила им Алла.

Супруг с ней согласился и продолжил снимать. Вайкуле и Пугачева пояснили, что выпили всего чуть-чуть. Они также поделились с подписчиками секретами употребления алкогольных напитков.

«Когда вы пьете – не ешьте, а когда вы начинаете есть – не пейте», – посоветовала фолловерам Лайма.

В этот момент Пугачева не могла удержаться от смеха. Примадонна поприветствовала Израиль и отметила, что они с Лаймой отдыхают. Вайкуле, в свою очередь передала привет всем, кто был с ней на фестивале «Рандеву», а также тем, кто будет после.