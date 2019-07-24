Ср, 24.07.2019
Никто не гуляет так, как жители Маарду! Смотрите, что творилось на Дне города (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Юмор ниже пояса - это очень модно»: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле похулиганили в Юрмале

«Юмор ниже пояса - это очень модно»: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле похулиганили в Юрмале
Видео

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле

ФОТО: instagram.com/maxgalkinru

Латвийская певица Лайма Вайкуле вместе со своей подругой Аллой Пугачевой отметила окончание фестиваля Лаймы Вайкуле очередным выпуском «Дам с дюн». Забавное видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Максима Галкина. 

Сам ролик был снят в гостях у Лаймы Вайкуле в Юрмале. Певица отметила, что фестиваль наконец-то завершился и они могут это отметить. 

Пугачева кокетливо пошутила, на что Максим и Лайма отметили, что шутка получилась «с перчинкой». 

«Юмор ниже пояса – это очень модно», – ответила им Алла. 

Супруг с ней согласился и продолжил снимать. Вайкуле и Пугачева пояснили, что выпили всего чуть-чуть. Они также поделились с подписчиками секретами употребления алкогольных напитков.

«Когда вы пьете – не ешьте, а когда вы начинаете есть – не пейте», – посоветовала фолловерам Лайма. 

В этот момент Пугачева не могла удержаться от смеха. Примадонна поприветствовала Израиль и отметила, что они с Лаймой отдыхают. Вайкуле, в свою очередь передала привет всем, кто был с ней на фестивале «Рандеву», а также тем, кто будет после. 

«Всю душу отдала. Я отдала всю свою любовь. Осталось только плечо», – кокетливо сказала Пугачева, оголив плечико. 

View this post on Instagram

Сидим отдыхаем 😂👏🏻

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ