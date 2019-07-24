«А Харламов в курсе?»: нетрезвая Асмус распивала шампанское из горла в пять утра

Актриса Кристина Асмус в Instagram поделилась впечатлениями от длительных съемок рекламы, которые длились практически на протяжении двух дней и наконец-то закончились, что делает ее нереально счастливой. При этом еще не малое удовольствие ей судя по всему приносит и шампанское, которое она от усталости пьет прямо из бутылки на камеру.

Судя по выложенному в Storiies видео, актриса употребляла алкоголь в пять утра. Стоит отметить, что подписчики по разному отнеслись в опубликованному видео. Кто-то предположил, что девушка просто устала после напряженного графика работы и таким образом решила взбодриться. А некоторые заподозрили у актрисы проблемы с алкоголем, на что попросили ее супруга обратить внимание.

«А Харламов в курсе?» - интересуются поклонники, имея в виду пристрастие Кристины к алгокольным напиткам.